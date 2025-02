L’Aquila, Comune dell’Aquila a Bit Milano, focus su Giubileo 2025 e Capitale Italiana della Cultura 2026

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila sar? presente alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio prossimi.Proprio nella giornata iniziale, domenica 9 febbraio, l’assessore con delega al Turismo, Ersilia Lancia, terr? un incontro sul tema “L’Aquila: dal Giubileo 2025 a Capitale Italiana della Cultura 2026” presso lo stand della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Un collegamento non solo ideale – ha spiegato l’assessore – quello tra la nostra terra, il grande appuntamento del 2026 e il Giubileo che richiamer? nella capitale milioni di pellegrini – aggiunge la nota pubblicata. Una straordinaria occasione per ulteriormente valorizzare il messaggio di pace e riconciliazione che 731 anni fa Papa Celestino V ha donato al mondo e che ogni anno si rinnova con la Perdonanza”.“Confrontarsi su questi temi e sul percorso intrapreso in vista dell’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 al cospetto di una platea qualificata, operatori e portatori d’interesse rappresenta una significativa occasione di promozione della citt? e delle sue peculiarit? in uno degli appuntamenti pi? rilevanti a livello internazionali dedicati al turismo” ha aggiunto Lancia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it