L’Aquila, Comune dell’Aquila a Siena per offerta olio lampada votiva per Santa Caterina

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si sono concluse domenica 4 maggio a Siena le celebrazioni annuali dedicate a Santa Caterina – si legge sul sito web ufficiale. Presente quest’anno anche il gonfalone cittadino e una delegazione del Comune dell’Aquila che con l’Assessore Ersilia Lancia ha rinnovato la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva della compatrona d’Italia e d’Europa, donandolo in rappresentanza di tutti i Comuni Italiani. “Un gesto altamente simbolico e molto significativo, che il Comune ha compiuto con spirito di fiducia poich? ? con fiducia che si pu? guardare alla figura della santa senese, la cui vita continua a parlare ancora agli uomini e alle donne di questo tempo e, dunque, anche a noi amministratori locali” ha sottolineato l’assessore Lancia-“Un appuntamento significativo che rinsalda l’unione L’Aquila e Siena, gi? unite nel solco della figura tracciata da San Bernardino, e che pu? essere un ulteriore stimolo per individuare un percorso condiviso finalizzato alla nascita di un fecondo e duraturo gemellaggio tra le due citt?” ha concluso la Lancia che, tra le proprie deleghe, pu? contare anche su quella ai gemellaggi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it