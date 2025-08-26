- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 26, 2025
L’Aquila, Comune dell’Aquila aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Anche quest’anno il Comune dell’Aquila aderir? alla “Settimana Europea della Mobilit? Sostenibile” 2025, con l’organizzazione di eventi che pongono all’attenzione della cittadinanza tematiche della mobilit? sostenibile riferite al tema annuale della “Mobilit? per tutti”.L’iniziativa, che si terr? dal 16 al 22 settembre 2025  ed ? promossa dalla Commissione Europea sulla Mobilit? Urbana Sostenibile, ? finalizzata a promuovere forme di mobilit? sostenibile per il miglioramento della qualit? della vita nelle aree urbane, con l’intento di accrescere nella cittadinanza la consapevolezza rispetto a tematiche ambientali collegate alla mobilit?, proponendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della micromobilit? e di altre soluzioni di trasporto che sfruttano tecnologie innovative basate su fonti rinnovabili ed ecosostenibili.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell'Ente.

 

