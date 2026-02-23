L’Aquila, Comune dell’Aquila: aggiornato il capitolato per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale dei Minori Stranieri Non Accompagnati. L’Assessore Tursini “Più controlli, standard più alti e regole chiare per l’accoglienza&

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota l’approvazione del nuovo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale dei Minori Stranieri Non Accompagnati – precisa la nota online. Il provvedimento aggiorna e integra il precedente, allineando formalmente e sostanzialmente il sistema comunale di accoglienza al nuovo quadro normativo definito dalla Regione Abruzzo, con l’adozione del manuale tecnico-operativo che ridefinisce i requisiti strutturali, organizzativi e gli standard del personale per i servizi residenziali per minorenni – Si tratta di un passaggio amministrativo tutt’altro che formale: l’adeguamento introduce clausole pi? stringenti in materia di autorizzazione al funzionamento, monitoraggio, qualit? del servizio, formazione delle ?quipe educative e possibilit? di applicazione di penali o risoluzione contrattuale in caso di inadempienze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo ? duplice: da un lato garantire la piena conformit? alla normativa regionale vigente, dall’altro rafforzare la capacit? dell’Ente di vigilare sulla qualit? dell’accoglienza offerta ai minori, tutelando diritti, percorsi educativi e condizioni di vita – si legge sul sito web ufficiale. ?L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – ? una responsabilit? istituzionale che impone controlli e standard qualitativi elevati delle strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questo aggiornamento rafforziamo gli strumenti di verifica, chiediamo maggiore qualit? ai gestori del servizio e consolidiamo cos? un modello basato su presa in carico, verifica costante dei progetti educativi individualizzati e raccordo con autorit? giudiziaria, scuole e servizi sanitari?.Con l’approvazione del nuovo Capitolato, l’Amministrazione conferma una linea politica che coniuga legalit?, tutela dei diritti e sostenibilit? dei servizi locali – precisa il comunicato. A breve verr? avviata la nuova procedura di convenzionamento con le strutture interessate, nel rispetto dei requisiti aggiornati e dei criteri di trasparenza amministrativa – si legge sul sito web ufficiale.

