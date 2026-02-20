- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Attualità

L’Aquila, Comune dell’Aquila: aggiornato il capitolato per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale dei Minori Stranieri Non Accompagnati. L’Assessore Tursini “Più controlli, standard più alti e regole chiare per l’accoglienza&

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota l’approvazione del nuovo Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale dei Minori Stranieri Non Accompagnati – Il provvedimento aggiorna e integra il precedente, allineando formalmente e sostanzialmente il sistema comunale di accoglienza al nuovo quadro normativo definito dalla Regione Abruzzo, con l’adozione del manuale tecnico-operativo che ridefinisce i requisiti strutturali, organizzativi e gli standard del personale per i servizi residenziali per minorenni – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un passaggio amministrativo tutt’altro che formale: l’adeguamento introduce clausole pi? stringenti in materia di autorizzazione al funzionamento, monitoraggio, qualit? del servizio, formazione delle ?quipe educative e possibilit? di applicazione di penali o risoluzione contrattuale in caso di inadempienze – L’obiettivo ? duplice: da un lato garantire la piena conformit? alla normativa regionale vigente, dall’altro rafforzare la capacit? dell’Ente di vigilare sulla qualit? dell’accoglienza offerta ai minori, tutelando diritti, percorsi educativi e condizioni di vita – viene evidenziato sul sito web. ?L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – ? una responsabilit? istituzionale che impone controlli e standard qualitativi elevati delle strutture – Con questo aggiornamento rafforziamo gli strumenti di verifica, chiediamo maggiore qualit? ai gestori del servizio e consolidiamo cos? un modello basato su presa in carico, verifica costante dei progetti educativi individualizzati e raccordo con autorit? giudiziaria, scuole e servizi sanitari?.Con l’approvazione del nuovo Capitolato, l’Amministrazione conferma una linea politica che coniuga legalit?, tutela dei diritti e sostenibilit? dei servizi locali – aggiunge la nota pubblicata. A breve verr? avviata la nuova procedura di convenzionamento con le strutture interessate, nel rispetto dei requisiti aggiornati e dei criteri di trasparenza amministrativa –  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

