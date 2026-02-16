L’Aquila, Comune dell’Aquila: Approvato dal Consiglio comunale l’ordine del giorno di condanna delle violenze di Torino e di solidarietà alle Forze dell’Ordine

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno a firma del consigliere Alessandro Maccarone e dei capigruppo della maggioranza per la condanna dei gravi fenomeni violenti di antagonismo radicale avvenuti a Torino e solidariet? alle Forze dell’Ordine, con particolare riferimento agli agenti abruzzesi feriti – precisa il comunicato. Un atto politico che assume un significato che va oltre la contingenza dei fatti accaduti a Torino: la riaffermazione di un principio essenziale della convivenza democratica – viene evidenziato sul sito web. Il dissenso ? linfa della democrazia ma la violenza ne ? la sua negazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?La libert? di manifestare – dichiarano i consiglieri del gruppo consiliare L’Aquila Protagonista Alessandro Maccarone, Laura Cococcetta, Guglielmo Santella, Luigi Faccia, Maria Luisa Ianni e Stefano Flamini – non pu? mai trasformarsi in aggressione organizzata contro persone e istituzioni – precisa il comunicato. Quando accade, non siamo pi? nel campo del confronto politico, ma in quello della sopraffazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. E lo Stato di diritto va difeso senza ambiguit?.L’ordine del giorno esprime una condanna ferma degli episodi di violenza e una solidariet? concreta alle Forze dell’Ordine, con un riferimento particolare agli agenti abruzzesi rimasti feriti negli scontri.?Dietro ogni uniforme – proseguono i consiglieri – ci sono donne e uomini che garantiscono la sicurezza collettiva, spesso pagando un prezzo personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra vicinanza ? un riconoscimento istituzionale e umano?.La sottoscrizione dell’atto da parte dei capigruppo della maggioranza rafforza il valore politico della decisione: sulle questioni che attengono alla legalit?, alla sicurezza e al rispetto delle istituzioni, la comunit? amministrativa sceglie unit? e responsabilit?.?La democrazia ? un equilibrio prezioso tra diritti e doveri – concludono i consiglieri –. Condannare la violenza ? un atto di responsabilit? verso l’idea stessa di comunit?. Ogni volta che la forza pretende di sostituirsi al confronto, non viene ferita soltanto una persona o un’istituzione, ma si incrina lo spazio di libert? che appartiene a tutti – Per questo l’atto approvato oggi dal Consiglio comunale ? l’affermazione di un principio cardine: la libert? vive dove il conflitto resta dentro le regole, muore dove la violenza pretende di farsene legge?.

