L’Aquila, Comune dell’Aquila – Approvato il nuovo Regolamento per la compartecipazione sociale. Tursini: “Equità, trasparenza e inclusione sempre più al centro delle politiche sociali”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Consiglio Comunale dell’Aquila ha approvato oggi il nuovo Regolamento unico per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate “Fortemente voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali – ha spiegato l’assessore Manuela Tursini -, uno strumento che rappresenta uno strumento innovativo e necessario per garantire maggiore equit? nell’accesso ai servizi sociali e sociosanitari, in coerenza con il Piano Sociale Regionale 2023–2025”. “Con l’approvazione di questo Regolamento abbiamo scelto di guardare negli occhi le fragilit?, offrendo uno strumento concreto, giusto e che mette al centro la persona, riaffermando il ruolo del Comune come presidio di giustizia sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo accolto emendamenti migliorativi proposti dalle opposizioni, perch? crediamo che il confronto, quando ? serio e costruttivo, rafforzi le decisioni pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo provvedimento ? il frutto di un lavoro che guarda alla dignit? delle persone e che cerca di costruire un welfare che non sia assistenza passiva ma leva di emancipazione”, ha detto ancora l’assessore Tursini.

