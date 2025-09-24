L’Aquila, Comune dell’Aquila: Home Care Premium 2025, avviata la procedura di accreditamento dei professionisti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Scadenza avviso il 6 Ottobre ore 12:00 Il Comune dell’Aquila, in qualit? di Ambito Sociale Territoriale ECAD 1, ha aderito al progetto nazionale Home Care Premium 2025 dell’INPS, volto a garantire servizi di assistenza domiciliare e sostegno alla non autosufficienza – si legge sul sito web ufficiale. ? stato pubblicato l’avviso per l’accreditamento dei professionisti e degli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, potranno erogare le prestazioni integrative previste dal bando: psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori professionali sociosanitari o pedagogici, operatori OSS e OSA, biologi nutrizisti e di dietistica – si legge sul sito web ufficiale. L’accreditamento richiede l’iscrizione ai rispettivi albi professionali (o il possesso della qualifica per OSS e OSA), a garanzia della qualit? e della professionalit? dei servizi erogati.“Con questo progetto rafforziamo la rete dei servizi di assistenza sul territorio, offrendo ai cittadini pi? fragili prestazioni qualificate e sicure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accreditamento dei professionisti ? uno strumento fondamentale per garantire seriet?, competenza e vicinanza concreta alle famiglie” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini.

