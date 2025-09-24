- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
Attualità

L’Aquila, Comune dell’Aquila: Home Care Premium 2025, avviata la procedura di accreditamento dei professionisti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Scadenza avviso il 6 Ottobre ore 12:00 Il Comune dell’Aquila, in qualit? di Ambito Sociale Territoriale ECAD 1, ha aderito al progetto nazionale Home Care Premium 2025 dell’INPS, volto a garantire servizi di assistenza domiciliare e sostegno alla non autosufficienza – si legge sul sito web ufficiale. ? stato pubblicato l’avviso per l’accreditamento dei professionisti e degli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, potranno erogare le prestazioni integrative previste dal bando: psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori professionali sociosanitari o pedagogici, operatori OSS e OSA, biologi nutrizisti e di dietistica – si legge sul sito web ufficiale. L’accreditamento richiede l’iscrizione ai rispettivi albi professionali (o il possesso della qualifica per OSS e OSA), a garanzia della qualit? e della professionalit? dei servizi erogati.“Con questo progetto rafforziamo la rete dei servizi di assistenza sul territorio, offrendo ai cittadini pi? fragili prestazioni qualificate e sicure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accreditamento dei professionisti ? uno strumento fondamentale per garantire seriet?, competenza e vicinanza concreta alle famiglie” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

