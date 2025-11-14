L’Aquila, Comune dell’Aquila: impegno costante e garanzia di continuità nell’erogazione di servizi per il contrasto alla povertà

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila accoglie con favore la comunicazione della Regione Abruzzo relativa al nuovo Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povert? per il nuovo triennio, che consentir? di dare continuit? e stabilit? a quanto fatto negli ultimi anni.Grazie al trasferimento da parte della Regione Abruzzo, delle somme previste nel Piano nazionale di lotta alla povert? , l’Amministrazione riuscir? ad erogare in continuit? con le precedenti annualit? tutti i servizi realizzati a sostegno delle famiglie pi? fragili – L’esperienza maturata in tal senso ci permetter? di modellare gli interventi sulle realt? e sulle necessit? che sono emerse, e tali risorse ci permetteranno di assicurare la prosecuzione della molteplicit? di servizi che abbiamo realizzato – Tra tutti quelli maggiormente apprezzati dall’utenza: l’assistenza domiciliare socio-assistenziale, i servizi di prossimit?, il pronto intervento sociale, i progetti di housing, il supporto alla genitorialit? espletato sia attraverso servizi educativi domiciliari che presso centri specializzati, il servizio di mediazione culturale, la carta acquisti Welfare Aq, i centri estivi totalmente gratuiti per le famiglie – Tale utile contributo sar? per noi e per tutta la cittadinanza la garanzia di una rete di sostegno stabile e capillare sul territorio – ?Il risultato conseguito ? frutto di un impegno costante e di una collaborazione strutturata tra enti e operatori — dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini — con l’obiettivo di garantire continuit? a interventi che hanno gi? prodotto esiti positivi e rappresentano un riferimento per la comunit? aquilana – ?

