L’Aquila, Comunicato AMA SpA. Attenzione: truffe su Facebook

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Segnalazione urgente: stanno circolando pagine Facebook false che cercano di truffare gli utenti spacciandosi per AMA SpA L’Aquila – Una di queste si chiama “Trasporti pubblici dell’Aquila”, ha come immagine del profilo un bus urbano e propone una tessera a € 2,35. La pagina ed i post sono stati segnalati a Meta, ma considerato che potrebbero creare ulteriori pagine vi invitiamo a prestare massima attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come riconoscere una truffa online? Vi invitiamo a non fornire mai dati personali e segnalare immediatamente a Meta le pagine truffa su Facebook. Raccomandiamo a tutti di acquisire le informazioni riguardanti Ama solo sui canali ufficiali (sito, Telegram, Whatsapp) La direzione A.M.A.

