L’Aquila, Comunicato del presidente della seconda commissione consiliare, Santella, sul parere favorevole espresso sulla deliberazione consiliare riguardante il polo scolastico di Paganica

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Esprimo profonda soddisfazione per il parere favorevole espresso oggi pomeriggio dalla seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, da me presieduta, sulla deliberazione che comporta la rimodulazione del polo scolastico di Paganica – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un’opera strategica per la frazione in questione, ma anche per tutto il territorio; con il voto di oggi da parte della seconda commissione, siamo a un passo da dare concretezza a questo intervento – recita il testo pubblicato online. L’iter dell’operazione, iniziata nella precedente legislatura dall’allora assessore Daniele Ferella, sta volgendo al termine e si fornir? una risposta concreta alla pi? popolosa frazione del comune dell’Aquila – Ho alacremente lavorato per accelerare il pi? possibile e ridurre al massimo i tempi di arrivo in commissione di questo provvedimento, consapevole di quanto fosse importante per Paganica e i centri vicini come Tempera – si apprende dal portale web ufficiale. Adesso mi far? carico affinch? questo provvedimento venga calendarizzato in Consiglio comunale il pi? rapidamente possibile, in modo tale da avviare i lavori in tempi brevi.La deliberazione che abbiamo approvato oggi metter? finalmente studenti e scolari nelle condizioni di avere un plesso scolastico all’avanguardia e di uscire dalle strutture provvisorie del post sisma, che hanno avuto una grande utilit? ma che, inevitabilmente, cominciano ad accusare le problematiche connesse al tempo trascorso – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi e l’amministrazione per aver ascoltato e portato avanti le esigenze di Paganica, rispondendo con concretezza alle esigenze dei nostri concittadini. L’Aquila, 26 marzo 2025 Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila Presidente della seconda commissione “Gestione del territorio”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it