- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, comunicato della Prefettura invita alla massima diffusione delle informazioni
Attualità

L’Aquila, comunicato della Prefettura invita alla massima diffusione delle informazioni

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Prefettura dell’Aquila ha emesso un comunicato stampa in data 12 dicembre 2025, invitando i destinatari a dare il giusto risalto alle informazioni in esso contenute. Il comunicato sottolinea l’importanza della massima diffusione e si rivolge a una serie di enti e istituzioni per garantire una comunicazione efficace. Ad oggi, non sono stati forniti dettagli specifici riguardanti temi o eventi particolari, rendendo il messaggio piuttosto generico. La segreteria della Prefettura è disponibile per ulteriori chiarimenti o richieste di informazioni. Per quanto riguarda la struttura della Prefettura, essa si trova in Corso Federico II, n. 11, L’Aquila, con contatti telefonici diretti disponibili per chi necessitasse di ulteriori dettagli. È cruciale che i canali di comunicazione siano sempre aperti per facilitare il dialogo tra i cittadini e le istituzioni. Il comunicato non specifica ulteriori eventi o questioni di pubblico interesse, ma richiede comunque attenzione e diffusione nelle rispettive reti. Come segnale di apertura e collaborazione, la segreteria auspica la massima disponibilità da parte dei media e degli enti pubblici. In attesa di ulteriori comunicazioni, si invita a monitorare canali ufficiali per eventuali aggiornamenti su iniziative future o questioni rilevanti per la comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it