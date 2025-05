L’Aquila, Comunicato presidente ICSA (ex Onpi), replica a dichiarazioni della consigliera Giannangeli

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In riferimento alle dichiarazioni della consigliera Simona Giannangeli, che critica la coincidenza temporale tra i soggiorni organizzati dall’ICSA e le date fissate per i prossimi referendum, la presidente, Daniela Bafile, precisa quanto segue – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La programmazione dei soggiorni climatici marino e termale per l’anno in corso ? stata definita e confermata ben prima dell’indizione ufficiale dei referendum popolari, avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 31 marzo 2025. Come dimostra la documentazione in atti, ostensibile a chiunque ne abbia interesse attraverso le normali procedure di accesso, le attivit? istruttorie avviate dagli uffici preposti, con doveroso anticipo rispetto alla data del soggiorno, risultavano gi? debitamente perfezionate al momento della pubblicazione del suddetto decreto – riporta testualmente l’articolo online. Le procedure per l’appalto del servizio alberghiero, attivate attraverso il MEPA, sono state precedute da attivit? esplorative ed istruttorie iniziate sin dalla fine del mese di gennaio e si sono concluse, sempre sulla piattaforma MEPA, alla data 10 marzo u.s..Si respinge dunque con fermezza ogni accusa di scarsa sensibilit? istituzionale o, peggio, di strumentalizzazione politica e, al contrario, si ringrazia tutto il personale che, scevro da pregiudizi, ha lavorato e sta continuando a lavorare con seriet? e abnegazione per garantire la migliore riuscita del soggiorno e il massimo comfort per gli ospiti che, quest’anno, usufruiranno degli stabilimenti termali e balneare posti ad una rispettiva distanza, dalla struttura alberghiera, di soli 200 mt e 50 mt. L’ICSA ha agito, come sempre, con correttezza e trasparenza, nell’interesse esclusivo dei propri utenti e nel pieno rispetto delle tempistiche organizzative e contrattuali vigenti.Dispiace dunque dover registrare che un’iniziativa pensata per offrire un’occasione di svago e benessere alle famiglie venga piegata a sterili polemiche, lontane dalla realt? dei fatti”.

