L’Aquila – Comunicato stampa ass. Cucchiarella, illuminazione monumenti giornata mondiale vittime strada

“La terza domenica di novembre viene riconosciuta come la Giornata Mondiale del ricordo delle Vittime della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Quest’anno L’Aquila si illuminer? di rosso per omaggiare il ricordo di chi ? stato strappato ai propri affetti a causa di incidenti stradali.” ? quanto si legge in una nota trasmessa alla cittadinanza dalla municipalit? tutta per il tramite dell’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella –

“Un gesto che non solo celebra il ricordo, ma mira anche a sensibilizzare ogni cittadino al rispetto del codice della strada oltre che ad un comportamento responsabile alla guida, in quanto le azioni poste in essere dal singolo sono troppo spesso destinate a ripercuotersi su inconsapevoli che diventano vittime, in molti casi coinvolgendo i giovani.

Fonti ISTAT attestano che nel 2022, in Italia, si sono contati 3159 decessi causati da incidenti stradali – precisa la nota online. In questo numero vengono ricompresi gli occupanti dei mezzi coinvolti nei sinistri, i ciclisti, i motociclisti ed i pedoni.

Una luce” conclude l’assessore Cucchiarella “per rendere consapevoli i nostri comportamenti su strada, una luce per ricordare le nostre vittime, una luce come segno di vicinanza ai familiari di chi non c’? pi?, a quelle madri a quei padri e a quei fratelli che hanno visto interrotta anche la loro stessa vita a seguito della morte dei propri cari e che, spesso in silenzio, custodiscono il loro dolore”.

