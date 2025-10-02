L’Aquila, Comunicato stampa assessore Cucchiarella su manifestazione 3 ottobre

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Nel corso della riunione del Comitato ordine e sicurezza che si ? tenuto stamani in Prefettura siamo stati informati che nella giornata di domani, venerd? 3 ottobre, ci sar? una manifestazione che prender? il via alle ore 9:00 dall’area di Colle Sapone e si snoder? lungo le vie del centro storico – recita il testo pubblicato online. Si invitano, pertanto, cittadini e utenti che debbano raggiungere il centro cittadino a tenerne conto, in considerazione dei possibili rallentamenti alla circolazione stradale e valutare l’utilizzo di percorsi alternativi”. ? quanto dichiara l’assessore con delega alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it