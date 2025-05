L’Aquila, Comunicato stampa assessore Cucchiarella

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Intendo esprimere massima solidariet? e vicinanza ai dipendenti dell’Ufficio Stranieri del Comune dell’Aquila che nonostante il prezioso e costante lavoro che garantiscono all’utenza, hanno dovuto subire l’umiliazione di vedersi insultati e dileggiati sui mezzi d’informazione locali.Ad attaccarli non ? un cittadino qualunque, ma un giovane consigliere comunale di minoranza che non perde occasione per partecipare alla sagra delle banalit? attraverso i mass media – si apprende dal portale web ufficiale. L’attacco agli operatori del Comune, che ogni giorno affrontano con seriet? e grande delicatezza situazioni difficili e complesse, sottolinea l’inconsistenza di alcuni esponenti dell’opposizione che, facendo fatica a farsi votare dagli aquilani, insistono per chiedere al Comune di rilasciare, nonostante siano presenti in alcuni casi evidenti ostacoli normativi, i certificati di residenza agli stranieri – precisa la nota online. Un atteggiamento irresponsabile e che qualifica agli occhi della comunit? chi ha l’ambizione di ricoprire il ruolo di guida del popolo e, invece, funge da megafono alla febbre ideologica che inquina da sempre la politica di certa sinistra – viene evidenziato sul sito web. Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali che ogni giorno, con spirito di abnegazione e professionalit?, garantiscono ai cittadini servizi e assistenza oltre al buon funzionamento della macchina amministrativa comunale – Laura Cucchiarella Assessore al Personale del Comune dell’AquilaSalva

