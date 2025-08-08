- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
Attualità

L’Aquila, Comunicato stampa assessore De Santis su ricostruzione Casa dello Studente Adsu

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La recente deliberazione di giunta comunale, con cui l’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila viene autorizzata ad attuare il progetto per la nuova casa dello studente nel sito che fino al 2009 ospitava la scuola media Carducci, segna un punto di svolta per la citt?. In pieno centro storico e a due passi dal polo universitario dell’ex San Salvatore nascer? un luogo funzionale ed accogliente per ragazze e ragazzi che sceglieranno L’Aquila per venire a formarsi e costruire il proprio futuro – riporta testualmente l’articolo online. Un risultato importante, raggiunto grazie alla significativa collaborazione attuata da questa amministrazione e l’Adsu di cui ringrazio il presidente Marica Schiavone e il direttore Michele Suriani che con professionalit? e competenza hanno puntualmente seguito ogni passaggio del procedimento e che sono certo, con la stessa abnegazione, proseguiranno nel loro lavoro per realizzare in tempi rapidi la nuova struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Francesco De Santis Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

