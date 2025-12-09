L’Aquila, Comunicato stampa assessore Giuliani su lavori in viale Panella

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Leggo con sorpresa le critiche provenienti da esponenti del centrosinistra riguardo ai lavori in corso su viale Panella, gli stessi lavori che rientrano nel progetto di sicurezza stradale per la protezione dei pedoni, pi? volte invocato proprio anche dalle stesse forze politiche che oggi ne contestano la realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? paradossale – e spiace constatarlo – che chi, per anni, ha denunciato la necessit? di interventi per la tutela dei cittadini e dei ragazzi che ogni giorno attraversano quel tratto per raggiungere la zona di Colle Sapone, oggi sostenga che i lavori su viale Panella vanno posticipati – precisa la nota online. La sicurezza non pu? essere un argomento da sbandierare a giorni alterni: o la si mette al primo posto, oppure lo si ammetta con chiarezza – Le critiche non tengono conto di un dato tecnico fondamentale: il cantiere riguarda la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, che richiede fresature, posa di conglomerati bituminosi e tempi di maturazione degli strati di asfalto – riporta testualmente l’articolo online. Interventi di questo tipo non possono essere effettuati di notte, perch? le temperature rigide dell’inverno aquilano comprometterebbero la corretta stesa dei materiali, con il rischio di dover rifare tutto, sprecando tempo e denaro pubblico – Preferiamo lavorare bene, una sola volta, anzich? in modo improvvisato – recita il testo pubblicato online. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori per venerd? 12 dicembre – si apprende dalla nota stampa. In questi giorni si sta procedendo con la posa dell’asfalto, fase conclusiva dell’intervento – recita il testo pubblicato online. Non esiste quindi nessun “blocco della citt?”, ma un cantiere limitato e temporaneo, necessario per consegnare un tratto stradale pi? sicuro per tutti.Inoltre, la segnaletica relativa ai percorsi alternativi ? stata predisposta in modo chiaro e ben visibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si invitano i cittadini a utilizzare i percorsi indicati, proprio per agevolare la circolazione e ridurre ulteriormente i disagi inevitabili nei brevi periodi di esecuzione dei lavori.Il centrosinistra trova sempre una scusa per rinviare, per dire che non ? il momento, che non va mai bene nulla – si legge sul sito web ufficiale. Noi, al contrario, crediamo che la sicurezza dei pedoni, degli studenti e delle famiglie non sia negoziabile n? procrastinabile a piacimento – aggiunge testualmente l’articolo online. ? facile criticare; pi? difficile ? assumersi la responsabilit? di intervenire davvero – recita il testo pubblicato online. E noi lo stiamo facendo, con programmazione, competenza e rispetto delle esigenze della citt?. Una citt? pi? sicura non si costruisce con gli slogan, ma con i fatti. Si fa presente, infine, che seguito delle ordinanze comunali emanate per regolamentare la viabilit? in funzione dei lavori stradali, potrebbero verificarsi dei disservizi sulle corse di linea programmate del TPL gestito da Ama – ? possibile richiedere informazioni ai numeri 3404551336 e 3454384090. Paola Giuliani Assessore alla Mobilit? del Comune dell’Aquila

