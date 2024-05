L’Aquila, Comunicato stampa assessore Giuliani su parcheggi in centro – replica ai consiglieri Verini e Rotellini

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Il parcheggio di Porta Leoni ha lo scopo di consentire ai cittadini brevi soste in pieno centro storico, a ridosso di Corso Vittorio Emanuele II. Nel 2009, ben 15 anni fa, parcheggiare in centro storico costava 1 euro ad ora”.A dichiararlo ? l’assessore con delega alla Mobilit?, Paola Giuliani.“Il frazionamento orario tende semplicemente a far corrispondere il costo all’effettivo utilizzo dello spazio – recita il testo pubblicato online. Viceversa, per coloro che lavorano in centro, o intendono raggiungerlo per motivi di svago o personali, c’? a disposizione il terminal di Collemaggio, completamente gratuito – recita il testo pubblicato online. Senza costi per l’utente, inoltre, ? il trasporto verso i due poli del cuore cittadino, ovvero Fontana Luminosa e Villa Comunale, grazie al servizio navette attivo con mezzi Ama dalle 7:30 alle 21. Ci? permette, quindi, di sostare anche per ore senza alcuna spesa per gli automobilisti”.“Con l’occasione, infine, ricordo che la postazione fissa dei Vigili Urbani, assieme al servizio garantito dalle guardie giurate ed al sistema di videosorveglianza attivo, garantisce maggior tranquillit? agli utenti del terminal” conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

