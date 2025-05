L’Aquila, Comunicato stampa assessore Giuliani

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate dal consigliere Rotellini ? doveroso formulare delle precisazioni a salvaguardia dell’attivit? dell’Ufficio Anagrafe del Comune dell’Aquila e dei suoi dipendenti.Il problema sollevato dal consigliere, evidentemente MALE informato dei fatti, relativo al rilascio di un certificato di residenza per un cittadino straniero ? stato prontamente risolto, tant’? che il cittadino ha acquisito la residenza dal giorno della richiesta – si apprende dal portale web ufficiale. ? quindi ingiustificata e gratuita la sua odierna denuncia – si legge sul sito web ufficiale. Altrettanto ingiustificato ? ironizzare, sostenendo che i cittadini ricevono comunicazioni in “dialetto locale”: deve sottolinearsi che presso i nostri uffici vengono emesse certificazioni multilingue, valide in tutta la UE, redatte secondo la vigente normativa europea ela relativa modulistica, proprio per agevolare l’utenza di cittadinanza straniera, ? disponibile anche in lingua inglese – Un ulteriore supporto, sempre in lingua inglese, ? fornito dal personale reclutato attraverso il Servizio Civile Universale, a disposizione per chiunque ne avesse bisogno – Altres? inesatto ? denunciare malfunzionamenti del sistema informatico e di ricezione di posta certificata, che invece sono perfettamente attivi ed utilizzabili.L’invito, pertanto, ? quello di informarsi in maniera pi? approfondita, magari proprio presso gli uffici, prima di denigrare il lavoro di tutto il Personale dipendente – si apprende dalla nota stampa. Paola Giuliani Assessore ai Servizi demografici del Comune dell’Aquila

