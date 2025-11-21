L’Aquila, Comunicato stampa assessore Lancia, iniziative 24 e 25/11 con Premio Borsellino per Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si arricchisce il programma delle iniziative promosse dal Comune dell’Aquila e dal Premio Nazionale Paolo Borsellino in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si apprende dalla nota stampa. Luned? 24 novembre, presso il Palazzetto dei Nobili con inizio alle ore 21.00, si terr? uno spettacolo teatrale “Fuori Posto – Nessuno deve dirti chi sei”, durante il quale, attraverso la musica, la danza e la lettura, saranno portate in scena storie su tematiche di inclusione sociale – si apprende dalla nota stampa. Marted? 25 novembre inoltre, nella Sala Conferenza di Palazzo Margherita con inizio alle ore 10.30, si terr? una conferenza dal titolo “Il coraggio delle donne”, che ? anche l’ultimo appuntamento inserito nell’edizione 2025 del Premio Nazionale Paolo Borsellino – aggiunge testualmente l’articolo online. All’incontro interverranno l’Assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, la giornalista Marilena Natale, la Fondatrice e Presidente dell’associazione di promozione sociale “Lucis” Claudia Cordoni e la Fondatrice della compagnia “I MusicAbili” Angela Riccardi. Gli eventi sono stati presentati stamani nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita dall’Assessore alle Pari Opportunit? Ersilia Lancia, e da Leo Nodari, Presidente dell’associazione “Societ? Civile”, che collabora con il Comune dell’Aquila nell’organizzazione del Premio Nazionale Paolo Borsellino – recita il testo pubblicato online. “In Italia come in altri parti del mondo, donne, ragazze e bambine continuano ad essere vittime di discriminazioni, violenze, abusi e sfruttamento – riporta testualmente l’articolo online. I dati delle Nazioni Unite ci indicano che, ancora oggi, una donna su tre ha subito abusi e violenza, fisica o psicologica, nell’arco della sua vita” – ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia – “Attraverso le diverse iniziative messe in campo, vogliamo ribadire il forte sostegno della nostra Municipalit? alla protezione ed al pieno sviluppo umano, sociale, economico e culturale di ogni donna, continuando a rafforzare il nostro impegno quotidiano per sradicare per sempre questi atti, che la nostra societ? non pu? pi? tollerare”. Il contributo del Premio Borsellino alle iniziative istituzionali messe in campo dal Comune dell’Aquila in questo mese di novembre, ormai finalmente dedicato alla riflessione sulla violenza contro le donne, assume carattere altamente simbolico ma pure autorevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presenza dei ragazzi e delle ragazze degli Istituti cittadini alle iniziative , ci consente infatti di lavorare in maniera compiuta sull’asse della prevenzione e per tale motivo intendo restituire un sincero sentimento di gratitudine a Leo Nodari”.

