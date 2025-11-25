L’Aquila, Comunicato stampa assessore Lancia su iniziativa odierna del progetto “Non è solo il 25 Novembre”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si ? svolta oggi, a Palazzo Margherita, la prima iniziativa del calendario “Non ? solo il 25 novembre”, il programma di eventi predisposto dall’Assessorato alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila per il mese di novembre, mese ormai dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere – si apprende dalla nota stampa. L’incontro inaugurale, dal titolo “Non ti amo da morire”, ha proposto un ampio dibattito istituzionale sulla violenza contro le donne, avvalendosi del contributo di numerose figure di rilievo – recita il testo pubblicato online. Dopo la lettura del messaggio inviato per l’occasione dalla Ministra per le Pari Opportunit?, Eugenia Roccella e i saluti istituzionali del Sindaco Pierluigi Biondi, si sono susseguiti gli interventi della vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, senatrice Elena Leonardi, del consigliere della Corte d’Appello di Roma, Valerio De Gioia, che ? anche consulente della stessa Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al confronto hanno preso parte anche lo psicologo e criminologo Massimo Lattanzi e la presidente della Commissione Pari Opportunit? del Consiglio Regionale, Rosa Pestilli, contribuendo a delineare un quadro articolato della complessit? del fenomeno e delle risposte istituzionali oggi in campo – riporta testualmente l’articolo online. Un apporto di particolare rilievo ? giunto dall’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato da Massimiliano Nardocci, poich? il pubblico presente includeva alcune classi terze della scuola media “Teofilo Patini”. La partecipazione degli studenti e delle studentesse ? stata fortemente voluta dall’Assessore Ersilia Lancia, che ha ribadito come la sensibilizzazione delle giovani generazioni rappresenti uno degli strumenti pi? efficaci di prevenzione e come iniziative di questo tipo contribuiscano a rafforzare una cultura del rispetto, dell’ascolto e della consapevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il confronto si ? arricchito inoltre con gli interventi di Silvia Frezza, presidente dell’Associazione Donatella Tellini e responsabile dell’attivit? del Centro Antiviolenza dell’Aquila, nonch? di Luca Rossi, psicologo e coordinatore del CUAV “L’Elefante Bianco”, che hanno offerto un punto di vista concreto sul quotidiano impegno della rete territoriale a sostegno delle donne vittime di violenza – viene evidenziato sul sito web. ?? fondamentale offrire una riflessione a tutto campo sulla rete che, in forme diverse e non solo a livello territoriale, si dedica al contrasto di quella che ? divenuta una vera e propria emergenza sociale? ha spiegato l’Assessore Ersilia Lancia – si legge sul sito web ufficiale. ?Il dialogo con i pi? giovani ? un passaggio decisivo e desidero esprimere profonda gratitudine all’Ufficio Scolastico Regionale e a tutte le realt? che quotidianamente lavorano su questo fronte?.Il calendario “Non ? solo il 25 novembre” proseguir? per l’intero mese con ulteriori appuntamenti dedicati all’approfondimento, alla prevenzione e alla diffusione di una cultura che rifiuti ogni forma di violenza e promuova la parit? di genere – si apprende dalla nota stampa.

