L’Aquila, Comunicato stampa assessore Taranta, replica al consigliere Romano

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In riferimento alla nota diffusa dal consigliere comunale Romano ? necessario fornire alcune precisazioni.L’esponente di centrosinistra accusa l’amministrazione di essere in ritardo non specificando, per?, rispetto a cosa – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi, 2 aprile, ad esempio sono state effettuate operazioni di taglio dell’erba nelle zone che necessitavano di interventi.In riferimento alla pianificazione della gestione del verde cittadino, e di competenza comunale, in un’ottica di approccio sistemico ed efficace alla gestione delle manutenzioni sono state programmate due azioni distinte – si apprende dalla nota stampa. Sono stati pianificati interventi su aree nelle quali – per ragioni di priorit? (sviluppo della vegetazione, decoro, pubblica sicurezza) – ? necessario operare anticipatamente e sono state pianificate lavorazioni a tappeto su tutto il territorio comunale che verranno effettuate nel corso del periodo di accrescimento della vegetazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Apprendiamo, comunque, di sorprendenti capacit? divinatorie del consigliere Romano: in base ad esse ha potuto esprimersi su presunti ritardi nella programmazione degli interventi e, a questo punto, viene da chiederci, e chiedergli, quale futuro ci attende – recita la nota online sul portale web ufficiale. Consiglio, infine, di ascoltare con attenzione la registrazione della I Commissione Consiliare di ieri, 1? aprile, nella quale ? stato ribadito chiaramente che, grazie al lavoro di raccolta e messa a sistema dei dati riguardanti il verde gestione comunale compiuto dal settore Ambiente, sar? possibile disporre di un cronoprogramma realistico, su base settimanale, degli interventi di taglio previsti sul territorio – recita il testo pubblicato online. Magari il Consigliere si ? distratto o ha pensato si trattasse di un pesce d’aprile – si apprende dalla nota stampa. Ma lo rassicuriamo: ? tutto vero, questa amministrazione sa dove, e in che modo, intervenire, secondo le esigenze della comunit? e del territorio –

