giovedì, Settembre 25, 2025
L’Aquila, Comunicato stampa assessore Taranta su questione CER

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Corre, per me, l’obbligo di ribadire quanto gi? espresso in sede di Consiglio Comunale, stante le recenti dichiarazioni rese, agli organi di stampa, dai Consiglieri Verini e Padovani sullo stato di attuazione del Progetto “Rete CERAQ” – “Comunit? Energetiche Rinnovabili”. Le doglianze manifestate dai Consiglieri di opposizione appaiono anacronistiche e “ferme” …a proposito di immobilismo…a marzo 2024 (se si considera l’ultimo atto citato nell’interpellanza).Successivamente a tale data, infatti, questa Amministrazione ha mantenuto costanti e serrate interlocuzioni con la Struttura Commissariale di riferimento che hanno consentito di portare avanti l’ambizioso progetto di impiantistica fotovoltaica pubblica a servizio della comunit?; ha prodotto atti e rimodulato interventi (il tutto puntualmente richiamato nella relazione resa in risposta alla succitata interrogazione), pur nel mutevole scenario normativo di riferimento (basti pensare al decreto di modifica del DM n. 414/2023 – cd. Decreto CACER  ed all’entrata in vigore delle nuove “Regole operative” a luglio 2025).A che punto siamo? Lo stato di attuazione del progetto RETE CERAQ ? in linea con il cronoprogramma aggiornato, indicato dalla Struttura Commissariale (termine ultimo per la costituzione delle CER, la consegna degli impianti, l’inizio della gestione e la rendicontazione: fine 2026).Infine, il paventato “storno” di risorse inizialmente destinate al Progetto Rete CERAQ evocato dai Consiglieri di opposizione d? evidenza dell’ennesima opportunit? ricercata e colta dall’Amministrazione attuale la quale, proprio per non perdere le “economie residue” derivanti dalla rimodulazione del quadro economico di progetto (avvenuta, beninteso, sulla base di aggiornamenti normativi, rimodulazioni nell’assetto impiantistico iniziale dovute a sopravvenuti, imprevedibili impedimenti e rinnovate indicazioni da parte della Struttura Commissariale), economie che, secondo il Bando di riferimento, si sarebbero dovute re-impiegare altrove, ha proposto ed ottenuto che le stesse fossero utilizzate, a proprio appannaggio, nell’ambito dell’unica Misura possibile ovvero la Sub-misura A4 rubricata “Infrastrutture e mobilit? – Linea di intervento 5 – Investimenti sulla rete stradale comunale”.Per cui, credo che la piccola querelle corrente discenda dall’incauto esercizio della pseudo-lettura degli atti piuttosto che dalla “pseudo-risposta” all’interrogazione consiliare”. Fabrizio Taranta- Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

