venerdì, Settembre 19, 2025
Attualità

L’Aquila, Comunicato stampa assessore Tursini su Assegni di cura

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che ? stata disposta la liquidazione degli Assegni di cura relativi alla graduatoria pubblicata il 3 settembre 2025, destinati ai cittadini in condizioni di non autosufficienza o con disabilit? grave – si apprende dalla nota stampa. L’importo complessivo erogato ammonta a € 279.049,00, finanziato attraverso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024.“Proseguiamo un percorso di attenzione concreta verso le persone pi? fragili e le loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Questo sostegno economico si inserisce in una visione pi? ampia di welfare di comunit?, basata su vicinanza, dignit? e inclusione sociale – Il nostro impegno ? garantire servizi che rispondano ai bisogni reali dei cittadini, rafforzando al contempo la rete di solidariet? e prossimit? sul territorio” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.L’intervento conferma l’impegno dell’Amministrazione Biondi di sostenere famiglie e caregiver che, con dedizione quotidiana, si prendono cura delle persone pi? vulnerabili, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e riducendo i rischi di istituzionalizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

