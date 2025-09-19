L’Aquila, Comunicato stampa assessore Tursini su Assegni di cura

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che ? stata disposta la liquidazione degli Assegni di cura relativi alla graduatoria pubblicata il 3 settembre 2025, destinati ai cittadini in condizioni di non autosufficienza o con disabilit? grave – si apprende dalla nota stampa. L’importo complessivo erogato ammonta a € 279.049,00, finanziato attraverso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024.“Proseguiamo un percorso di attenzione concreta verso le persone pi? fragili e le loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Questo sostegno economico si inserisce in una visione pi? ampia di welfare di comunit?, basata su vicinanza, dignit? e inclusione sociale – Il nostro impegno ? garantire servizi che rispondano ai bisogni reali dei cittadini, rafforzando al contempo la rete di solidariet? e prossimit? sul territorio” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.L’intervento conferma l’impegno dell’Amministrazione Biondi di sostenere famiglie e caregiver che, con dedizione quotidiana, si prendono cura delle persone pi? vulnerabili, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e riducendo i rischi di istituzionalizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

