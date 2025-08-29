- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 29, 2025
Attualità

L’Aquila, Comunicato stampa Assessore Tursini su avviso “Sport Opportunità”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, rende nota la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, dell’Avviso pubblico rivolto alle associazioni sportive con sede operativa nella provincia dell’Aquila, finalizzato all’adesione al progetto “Sport Opportunit?”, iniziativa che prevede l’erogazione di voucher elettronici per sostenere la pratica sportiva dei minori, favorendo inclusione e socializzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?Attraverso Sport Opportunit? – sottolinea l’Assessore Tursini – l’assessorato alle Politiche sociali e l’amministrazione Biondi vogliono promuovere lo sport come strumento educativo e di crescita, capace di generare benessere fisico e mentale ma anche legami sociali solidi – precisa la nota online. ? un investimento sui nostri giovani e sulla comunit?, perch? lo sport ? occasione di incontro, integrazione e cittadinanza attiva?.Il progetto, mira a garantire a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore ad €25.000,00, la possibilit? di accedere a corsi, iscrizioni e attivit? sportive presso associazioni sportive del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Le associazioni sportive interessate potranno presentare domanda di adesione al progetto entro il 10 settembre 2025.Il link dell’avviso ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_568098_0_3.htmlhttps://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_568098_0_3.html

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

