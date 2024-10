L’Aquila, Comunicato stampa consiglieri Persichetti, Vittorini, Giannangeli e Romano su mozione impianto fanghi a Sassa Scalo

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Impianto trattamento fanghi a Sassa Scalo: consiglieri Persichetti, Vittorini, Romano e Giannangeli “No unanime del Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Contrari per il territorio”“Nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale l’assise civica ha ribadito, all’unanimit?, la ferma contrariet? all’ipotesi di realizzazione nel nucleo di Sasso Scalo dell’impianto htc per il recupero dei fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili – precisa la nota online. Su temi del genere, che riguardano l’intera citt?, non possono e non devono esserci divisioni di tipo politico o partitico”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Katia Persichetti e Livio Vittorini (Fdi), Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e Paolo Romano (L’Aquila Nuova) che hanno sottoscritto il documento approvato dall’assise civica – si legge sul sito web ufficiale. “La mozione riprende tutto il percorso fatto nelle sedute di commissione e di conferenza dei capigruppo e aumenta la portata della mozione iniziale presentata dai consiglieri Romano e Giannangeli con l’aggiunta di ulteriori punti di forza a favore del territorio”.“Nel documento – spiegano i consiglieri – si sottolinea come la struttura, oltre ad essere limitrofa ad insediamenti abitativi e aziende, anche tipo di agricolo, suscita pi? di una perplessit? anche in relazione al rischio idrogeologico dal momento che il trattamento dei fanghi per la lavorazione necessita di un abbondante acqua e il torrente Cavone potrebbe andare in sofferenza nel supportare un carico cos? importante”.“La mozione, inoltre, mira ad impedire la nascita di uno stabilimento con quelle finalit? non solo nella zona di Sassa Scalo ma anche in tutte le aree caratterizzate dalle medesime peculiarit?” concludono Persichetti, Vittorini, Giannangeli e Romano – recita il testo pubblicato online.

