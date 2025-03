L’Aquila, Comunicato stampa Gruppo sportivo Polizia Municipale L’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Saluto istituzionale per visita rappresentative nazionali di Calcio a 5 delle Polizie Locali dell’Italia Aspli, Slovenia e Slovacchia – viene evidenziato sul sito web. Il prossimo 13 marzo, nella Sala Consiliare di Palazzo Margherita, alle ore 17,30, il Gruppo Sportivo Polizia Municipale L’Aquila, con le rappresentative nazionali di Calcio a 5 delle Polizie Locali dell’Italia Aspli (Associazione Sportiva Polizie Locali d’Italia), della Slovenia e della Slovacchia, riceveranno il saluto istituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale, nelle figure del Sindaco Pierluigi Biondi, dell’Assessore con delega alla PM Laura Cucchiarella, dell’ Assessore allo Sport Vito Colonna, e del Comandante della Polizia Municipale Patrizia Celani.Le rappresentative nazionali saranno impegnate dal 12 al 14 marzo, presso il PalaRoma di Montesilvano, in un quadrangolare di Calcio a 5 denominato “IX TORNEO INTERNAZIONALE DI C5”, riservato alle Polizie Locali.Dopo l’incontro istituzionale, le rappresentative nazionali saranno accompagnate per un visita turistica guidata della nostra Citt? per poi fare ritorno, in serata, a Montesilvano dove il giorno 14 si terranno gli incontri finali del quadrangolare; il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di L’Aquila ha l’onore di rappresentare, per la prima volta, la Citt? e la Regione in questa importante manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it