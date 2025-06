L’Aquila, Comunicato stampa incontro Anci Unpli “Il Cortile di Celestino”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nell’ambito delle attivit? programmate per la 2^ edizione de “Il Cortile di Celestino”, questa mattina presso la Sala Conferenze di Palazzo Margherita si ? tenuto un incontro-conferenza dal titolo “La promozione dei territori – una riflessione ANCI-UNPLI in vista del Giubileo delle Pro-Loco”.Il Giubileo delle Pro-Loco, evento inserito tra i Grandi Eventi ufficiali del Giubileo 2025, ? previsto il prossimo 29 giugno in Piazza San Pietro a Roma e vedr? la partecipazione delle Pro Loco di tutta Italia in momento di unione, condivisione e celebrazione – si apprende dalla nota stampa. Sar? una giornata dedicata a tutti i volontari delle Pro Loco italiane che, con passione e impegno, custodiscono e tramandano il patrimonio culturale, storico e spirituale delle nostre comunit? e che, attraverso l’organizzazione di cammini ed eventi, favoriscono la scoperta delle tradizioni locali e della bellezza nascosta dei territori italiani.All’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Margherita sono intervenuti l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il Presidente UNPLI Abruzzo Sandro Di Addezio, il componente del Direttivo Anci Abruzzo e Sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, il Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranit? Alimentare e Forestale Luigi D’Eramo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con l’iniziativa “Il Cortile di Celestino” volevamo offrire anche un appuntamento di profilo istituzionale, proponendo, per l’occasione, una riflessione congiunta tra Comuni e Pro loco abruzzesi sul turismo; crediamo infatti molto in questa alleanza per la promozione turistica dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Siamo in cammino, con grande fiducia, verso l’appuntamento di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, e confidiamo sulla preziosa collaborazione anche di UNPLI nazionale, che voglio sinceramente ringraziare per il dibattito di stamane e per il lavoro che faremo insieme per la citt?” ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia – si apprende dal portale web ufficiale. “Eventi come ‘Il cortile di Celestino’ sono momenti preziosi di confronto e condivisione, utili per rilanciare il ruolo strategico delle Pro Loco nella valorizzazione dell’identit? culturale dei territori – aggiunge la nota pubblicata. L’UNPLI ? da sempre in prima linea nella tutela del patrimonio immateriale italiano: dalle infiorate ai riti religiosi, dalle feste popolari alle tradizioni artigianali – ha commentato Antonino La Spina, Presidente Nazionale UNPLI -. In vista del Giubileo delle Pro Loco, abbiamo la responsabilit? e l’opportunit? di rafforzare questo impegno, costruendo sinergie concrete con ANCI e le amministrazioni locali – precisa il comunicato. Ringrazio il Comune dell’Aquila, la Regione e tutti gli attori coinvolti: questo incontro rappresenta un passo importante verso un progetto che mette al centro i territori, le comunit? e la loro storia – viene evidenziato sul sito web. ”“La citt? dell’Aquila e i nostri territori hanno tante ricchezze e per valorizzarle ? importante coinvolgere in modo sinergico tutti i soggetti che vi operano – ricorda il sottosegretario all’Agricoltura, sovranit? alimentare e foreste, Luigi D’Eramo -. L’iniziativa di oggi vede fianco a fianco i Comuni e l’Unpli, per far conoscere sempre di pi? il patrimonio di tradizioni, storia e tipicit? locali, e incentivare un turismo consapevole e di qualit?. Ringrazio l’assessore Ersilia Lancia e il Sindaco dell’Aquila e Presidente ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi, per il lavoro che stanno portando avanti” ha aggiunto il sottosegretario Luigi D’Eramo –

