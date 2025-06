L’Aquila, Comunicato stampa iniziativa con Don Lugi Epicoco – Il Cortile di Celestino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Venerd? 27 giugno, presso la Sala Conferenza di Palazzo Margherita, si ? tenuto un incontro-conferenza aperto alla cittadinanza con il teologo, filosofo e scrittore Don Luigi Maria Epicoco, dal titolo “Dal fuoco di Celestino al fuoco di McCarthy”,L’incontro, inserito nel cartellone degli eventi della 2^ Edizione de “Il Cortile di Celestino”, ? stato un viaggio tra il pensiero di Celestino V e la potenza evocativa di autori contemporanei, tra i quali Corman McCarthy, scrittore statunitense vincitore nel 2007 del premio Pulitzer e scomparso nel 2023, per riscoprire il fuoco interiore che attraversa spiritualit? e letteratura – si apprende dal portale web ufficiale. Presente all’incontro l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, che ha dichiarato: “Don Luigi, nel corso del dibattito, ha formulato un interessante parallelismo tra il Fuoco di Celestino, uno dei cardini della Perdonanza Celestiniana che dal 2019 ? stata riconosciuto Patrimonio immateriale culturale Unesco, e l’immagine del fuoco che lo scrittore McCarthy formula nel libro ‘La Strada’, premio Pulitzer per la narrativa nel 2007. Nel volume il fuoco viene descritto come elemento portatore di bont? e speranza – viene evidenziato sul sito web. Valori che sono insiti, insieme al messaggio di riconciliazione tra i popoli e fraternit?, nel fuoco celestiniano che riaccende la speranza in un mondo migliore ogni anno in occasione della Perdonanza” ha dichiarato l’Assessore Lancia – si apprende dal portale web ufficiale.

