L’Aquila – Comunicato stampa iniziative dei Venerdì in centro del 20 giugno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Venerd? in centro: gli appuntamenti per il 20 giugno Venerd? 20 giugno nuovo appuntamento con “I Venerd? in Centro”, con varie attivit? dedicate nel pomeriggio a famiglie e bambini, e con musica live durante la serata nel cuore della citt?. Il programma: Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Giochi di una volta (Ludobus) – Piazza Duomo Lezioni di Scherma-Gioco Scherma (Club Scherma L’Aquila 99 ASD) – Piazza Duomo Ludoteca creativa – Immagina, gioca, libera: laboratorio ludico interattivo con giochi da tavolo e di gruppo per bambini e famiglie (Associazione Playadice APS) – Piazza Duomo Colori in gioco (Pirip?) – Piazza Duomo Laboratorio di piccolo circo (Barbara Saturni, Associazione Il Bosco del Fauno) – Quatto Cantoni Mascotte itineranti, musica e balli (MaD? Kids) Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 Icarus Live L’Evento (con gli allievi dei corsi di canto dei maestri Marco Rotilio, Diego Colaiuda, Marta Pietrosanti, Alessandra Tacconi e Valeria Tiganik) – Piazza San Biagio HzO – Piazza IX Martiri Crazy Stompin’ Club – Marching Band – Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Duomo (itinerante) Con le iniziative di venerd? 20 giugno si chiude l’edizione 2025 della manifestazione “I Venerd? in centro”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it