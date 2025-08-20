- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Comunicato stampa ordinanza sindacale, rottura bypass fognario area ex ospedale psichiatrico...
Attualità

L’Aquila, Comunicato stampa ordinanza sindacale, rottura bypass fognario area ex ospedale psichiatrico Collemaggio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La Asl dell’Aquila dovr? realizzare un by-pass provvisorio per contenere il problema alla condotta fognaria dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio da cui, nei giorni scorsi, ? stata registrata una dispersione idrica che ha interessato la scalinata in pietra che conduce a via San Josemar?a Escriv?. ? quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.A seguito di una prima indagine condotta da tecnici del Comune ? stato realizzato un intervento di autoespurgo all’esito del quale, oltre l’occlusione, ? stato rilevato anche un danneggiamento dell’infrastruttura situata in un’area di competenza della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La problematica si ? riproposta in questi giorni a causa delle abbondanti piogge, che hanno causato una nuova fuoriuscita d’acqua – In considerazione della previsione degli eventi, religiosi e laici, calendarizzati nell’area di Collemaggio nell’ambito della Perdonanza Celestiniana e con l’obiettivo di scongiurare eventuali disagi per l’utenza, questa mattina personale tecnico e dirigenziale dell’Ente comunale e dell’Azienda sanitaria ha effettuato una nuova ispezione per valutare l’attuazione di interventi urgenti finalizzati a impedire una nuova perdita d’acqua del sistema fognario – recita il testo pubblicato online. Come riportato nel documento, pertanto, la Asl1, in quanto soggetto proprietario dell’area interessata, dovr? realizzare un “by-pass provvisorio del tratto non operativo della condotta fognaria ubicata all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio”, L’ordinanza prevede che ulteriori, strutturali e risolutivi, lavori dovranno poi essere realizzati dall’Azienda successivamente e, comunque, dopo gli appuntamenti previsti per la 731esima edizione del Giubileo aquilano –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it