L’Aquila, Comunicato stampa ordinanza sindacale, rottura bypass fognario area ex ospedale psichiatrico Collemaggio

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La Asl dell’Aquila dovr? realizzare un by-pass provvisorio per contenere il problema alla condotta fognaria dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio da cui, nei giorni scorsi, ? stata registrata una dispersione idrica che ha interessato la scalinata in pietra che conduce a via San Josemar?a Escriv?. ? quanto prevede un’ordinanza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.A seguito di una prima indagine condotta da tecnici del Comune ? stato realizzato un intervento di autoespurgo all’esito del quale, oltre l’occlusione, ? stato rilevato anche un danneggiamento dell’infrastruttura situata in un’area di competenza della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La problematica si ? riproposta in questi giorni a causa delle abbondanti piogge, che hanno causato una nuova fuoriuscita d’acqua – In considerazione della previsione degli eventi, religiosi e laici, calendarizzati nell’area di Collemaggio nell’ambito della Perdonanza Celestiniana e con l’obiettivo di scongiurare eventuali disagi per l’utenza, questa mattina personale tecnico e dirigenziale dell’Ente comunale e dell’Azienda sanitaria ha effettuato una nuova ispezione per valutare l’attuazione di interventi urgenti finalizzati a impedire una nuova perdita d’acqua del sistema fognario – recita il testo pubblicato online. Come riportato nel documento, pertanto, la Asl1, in quanto soggetto proprietario dell’area interessata, dovr? realizzare un “by-pass provvisorio del tratto non operativo della condotta fognaria ubicata all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio”, L’ordinanza prevede che ulteriori, strutturali e risolutivi, lavori dovranno poi essere realizzati dall’Azienda successivamente e, comunque, dopo gli appuntamenti previsti per la 731esima edizione del Giubileo aquilano –

