L’Aquila, Comunicato stampa presidente Vittorini su approvazione in Commissione del Bilancio di previsione 2026/2028 e ICSA

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Commissione Bilancio approva il Bilancio di Previsione 2026–2028 dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani con avanzo di 2,5 milioni di EuroConti in ordine, rafforzamento dell’assistenza domiciliare, promozione di progetti sull’invecchiamento attivo“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026–2028 e del Bilancio di Previsione 2026–2028 dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila – dichiara il Presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini- a margine dei lavori – Si tratta – prosegue- di due atti fondamentali che confermano una programmazione solida, responsabile e pienamente coerente con la missione dell’Istituzione: garantire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di qualit? alle persone anziane e fragili del nostro territorio – Il Documento Unico di Programmazione approvato oggi delinea una strategia chiara e moderna, in linea con le recenti riforme nazionali del settore, puntando su cura personalizzata, integrazione socio-sanitaria, rafforzamento dell’assistenza domiciliare, promozione dell’invecchiamento attivo e su progetti innovativi come l’housing sociale “Case Sollievo”, l’avvio del Centro Diurno Alzheimer e la riqualificazione degli spazi dell’Ex ONPI. Parallelamente, il Bilancio triennale conferma la solidit? finanziaria dell’Ente, con un quadro economico in equilibrio per tutti gli anni considerati — € 4.789.207,74 nel 2026, € 4.684.407,22 nel 2027 ed € 4.601.207,22 nel 2028 – in pareggio tra entrate e spese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’avanzo presunto di amministrazione e’ pari ad € 2.539.524,25 e sar? applicato ad approvazione del Rendiconto per investimenti in conto capitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le risorse sono destinate in via prevalente ai servizi sociali e alla gestione della Residenza Protetta e dei servizi domiciliari, con particolare attenzione al personale socio-sanitario, ai servizi alberghieri e al contenimento dei costi energetici, anche grazie al nuovo impianto fotovoltaico – aggiunge testualmente l’articolo online. Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento all’Assessore Manuela Tursini che ha illustrato le proposte di deliberazione, al Presidente dell’Istituzione avv. Daniela Bafile, al consigliere Ernesto Placidi e al Direttore Andrea Di Biase, che sta portando avanti con coerenza e pragmatismo il percorso illustrato sin dal suo insediamento – recita il testo pubblicato online. Il loro contributo, istituzionale e operativo, ? stato importante per i lavori odierni.L’approvazione delle delibere rappresenta un passo importante per il consolidamento e l’evoluzione dei servizi rivolti agli anziani, in un contesto che richiede sempre maggiore integrazione, continuit? assistenziale e capacit? progettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Commissione Bilancio, in un clima costruttivo e collaborativo, ha riconosciuto la qualit? del lavoro svolto dall’Istituzione e la piena coerenza tra gli obiettivi del DUP e la sostenibilit? finanziaria del Bilancio – recita il testo pubblicato online. Con questo voto – conclude Vittorini – diamo continuit? alle politiche di sostegno alla fragilit?, confermando il nostro impegno per una citt? che mette al centro le persone e i loro bisogni”.

