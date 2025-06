L’Aquila – Comunicato stampa progetto Mobiltà Life2M

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessore alla Mobilit? Urbana del Comune dell’Aquila, Avv. Paola Giuliani e il Dirigente del Settore alla Mobilit? Sostenibile, Arch Marco Marrocco, hanno accolto il 16 giugno, presso la sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni, a nome del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e di tutta l’Amministrazione, il Consortium Meeting dei partner aderenti al progetto Long Life to Micromobility (LIFE2M), cofinanziato dalla Commissione Europea con l’accordo n. 10107430:Comune dell’Aquila;Universit? degli Studi di Firenze (in qualit? di Coordinatore del progetto);European Researches and Projects for Innovation – EUABOUT – (Bruxelles);ESCO MOBILITY (Palermo);Universit? degli Studi Guglielmo Marconi (Roma);UNEED.IT (Roma);SILIDEA (Rovigo);F&N Compositi (Roma).Il progetto LIFE2M si propone di implementare tecnologie e soluzioni all’avanguardia, batterie elettriche Hybrid Supercapacitor e stazioni di ricarica a pannelli fotovoltaici senza necessit? diallaccio alla rete elettrica, per superare le principali sfide che limitano la diffusione della micromobilit? come modalit? primaria di trasporto nelle aree urbane, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione del consumo di risorse, energia e generazione di rifiuti per una economia eco-sostenibile e circolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo il progetto ha finanziato anche gli eventi svoltisi nel Comune e legati alla Settimana Europea della Mobilit? 2023 e 2024 (dal 16 al 22 settembre) nonch? alla Settimana Europea del Verde, Green Week, tenutasi nei giorni 11 e 12 giugno 2025.Le biciclette elettriche a pedalata assistita assegnate dal progetto al Comune dell’Aquila, saranno ripartite tra l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella”, l’Universit? degli Studi dell’Aquila e i dipendenti comunali in quanto, essendo il Comune dell’Aquila stato scelto come “Comune pilota del progetto”, saranno impegnati a dimostrare l’utilizzo delle biciclette e del vantaggio della micromobilit? elettrica, testandone, al tempo stesso, il corretto funzionamento – Sar? previsto anche l’arrivo di cargo bike da utilizzare per lo spostamento delle merci nel centro storico della Citt?.Hanno partecipato all’evento il Dott. Rinaldo Antonio Tordera, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti, e Claudio Di Massimantonio Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella”. L’Assessore alla Mobilit? Urbana del Comune dell’Aquila, Avv. Paola Giuliani e il Dirigente del Settore alla Mobilit? Sostenibile, Arch Marco Marrocco, hanno accolto il 16 giugno, presso la sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni, a nome del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e di tutta l’Amministrazione, il Consortium Meeting dei partner aderenti al progetto Long Life to Micromobility (LIFE2M), cofinanziato dalla Commissione Europea con l’accordo n. 10107430:Comune dell’Aquila;Universit? degli Studi di Firenze (in qualit? di Coordinatore del progetto);European Researches and Projects for Innovation – EUABOUT – (Bruxelles);ESCO MOBILITY (Palermo);Universit? degli Studi Guglielmo Marconi (Roma);UNEED.IT (Roma);SILIDEA (Rovigo);F&N Compositi (Roma).Il progetto LIFE2M si propone di implementare tecnologie e soluzioni all’avanguardia, batterie elettriche Hybrid Supercapacitor e stazioni di ricarica a pannelli fotovoltaici senza necessit? diallaccio alla rete elettrica, per superare le principali sfide che limitano la diffusione della micromobilit? come modalit? primaria di trasporto nelle aree urbane, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione del consumo di risorse, energia e generazione di rifiuti per una economia eco-sostenibile e circolare – Per questo il progetto ha finanziato anche gli eventi svoltisi nel Comune e legati alla Settimana Europea della Mobilit? 2023 e 2024 (dal 16 al 22 settembre) nonch? alla Settimana Europea del Verde, Green Week, tenutasi nei giorni 11 e 12 giugno 2025.Le biciclette elettriche a pedalata assistita assegnate dal progetto al Comune dell’Aquila, saranno ripartite tra l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella”, l’Universit? degli Studi dell’Aquila e i dipendenti comunali in quanto, essendo il Comune dell’Aquila stato scelto come “Comune pilota del progetto”, saranno impegnati a dimostrare l’utilizzo delle biciclette e del vantaggio della micromobilit? elettrica, testandone, al tempo stesso, il corretto funzionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sar? previsto anche l’arrivo di cargo bike da utilizzare per lo spostamento delle merci nel centro storico della Citt?.Hanno partecipato all’evento il Dott. Rinaldo Antonio Tordera, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti, e Claudio Di Massimantonio Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella”.

