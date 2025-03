L’Aquila, Comunicato stampa sindaco Biondi, saluto e ringraziamento gen. Gdf Caramignoli

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’AQUILA, 10 marzo 2025 – “Rivolgo il ringraziamento, della municipalit? e mio personale, al generale Germano Caramignoli che lascia il comando regionale dell’Abruzzo della Guardia di finanza, e le congratulazioni e i migliori auguri per il nuovo incarico che assumer? al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come ufficiale di collegamento – Sono stati due anni di proficua collaborazione istituzionale e colgo l’occasione per estendere sentimenti di gratitudine all’intero Corpo per il lavoro quotidianamente svolto nel controllo e nella repressione delle violazioni finanziarie, nel contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, per la sana gestione dei fondi pubblici e a difesa del territorio dalle infiltrazioni della criminalit? nell’economia”.? il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.”Allo stesso tempo, auguro buon lavoro al generale Fabio Massimo Mendella che prender? il suo posto al Comando regionale dell’Abruzzo”.

