L’Aquila – Comunicato stampa teatro San Filippo. Comune anticipa somme per completamento lavori

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Cultura: Comune stanzia 400mila euro per completamento lavori al Teatro San Filippo Sar? il Comune dell’Aquila ad anticipare le somme necessarie, pari a 400mila euro, per il completamento degli interventi di recupero del Teatro San Filippo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le opere, relative all’abbattimento di barriere architettoniche oltre all’acquisto e l’installazione di poltrone, attrezzature e arredi scenici, consentiranno di restituire alla piena funzionalit? la struttura, oggetto di lavori di ristrutturazione effettuati dopo il sisma 2009 e che hanno avuto come soggetto attuatore il Segretariato Regionale del Mic per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei giorni scorsi il Segretariato regionale per l’Abruzzo-Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo hanno riconsegnato al Comune la struttura – si apprende dal portale web ufficiale. “A seguito delle proficue interlocuzioni avviate con il ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto (FEC), la competente direzione ministeriale ha comunicato la disponibilit? all’autorizzazione delle risorse necessarie al finanziamento delle opere di completamento del teatro – ha spiegato il sindaco, Pierluigi Biondi – Nel frattempo, per?, il Comune anticiper?, con risorse del proprio bilancio, i fondi necessari per restituire alla comunit? un bene dall’alto valore culturale, storico e architettonico, nel pieno della sua funzionalit?. In vista dell’Aquila Capitale della Cultura 2026 il Teatro San Filippo, uno dei luoghi del cuore per gli aquilani, avr? un ruolo strategico nella promozione di iniziative e dell’immagine della citt?”.

