L’Aquila: Concerto gratuito di Ditonellapiaga chiude con successo il COOLture Fest 2026, con più di 2mila studenti presenti

Un bagno di folla con oltre 2mila persone, in gran parte studenti universitari, ha accolto il concerto gratuito di Ditonellapiaga all’Aquila, che ha inaugurato il tour estivo 2026. La cantautrice romana si è esibita negli spazi antistanti il Centro polifunzionale Canadà di Coppito per l’evento finale di “Multiverso Canadà”, organizzato da Adsu L’Aquila. La serata ha visto centinaia di studenti assiepati davanti al palco, con il pubblico che ha accompagnato con entusiasmo ogni brano della scaletta.

Il concerto è stato aperto da “Sì lo so”, seguita da successi come “Tropicana Hotline”, “Bidibi bodibi bu” ed “È tutto vero”, insieme a tracce del nuovo album Miss Italia. L’energia del pubblico è stata tangibile durante brani come “Morphina”, “Prozac”, “Latitante”, “Repito” e molti altri, con l’artista che ha coinvolto tutti fino alla chiusura con “Che fastidio!”. Con ironia, teatralità e lo stile inconfondibile di Ditonellapiaga, il concerto ha regalato quasi due ore di sonorità pop ed elettroniche davanti a un pubblico principalmente giovane.

L’evento, parte del COOLture Fest 2026 promosso da Adsu L’Aquila in occasione di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, ha visto anche la presenza di live painting, installazioni artistiche, teatro, musica itinerante e stand enogastronomici. Spazi dedicati alla partecipazione studentesca, al benessere personale e allo sport hanno completato la giornata, che ha visto la partecipazione di artisti emergenti locali e la collaborazione con istituzioni culturali come l’Università dell’Aquila e il Conservatorio statale di musica “Alfredo Casella”.

La presidente dell’Adsu, Marica Schiavone, ha commentato: “Questa prima edizione del COOLture Fest è stata un vero successo. L’Adsu si impegna a costruire un tessuto sociale che tenga conto del benessere e della qualità della vita degli studenti”. Il direttore Michele Suriani ha sottolineato l’importanza di fare rete con le associazioni, le realtà culturali e le istituzioni locali per raggiungere obiettivi significativi.

L’evento si è concluso con il pubblico che ha apprezzato l’impegno e la varietà artistica proposta, con la promessa di nuove edizioni ancora più coinvolgenti e interessanti.