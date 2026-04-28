L’Aquila: concerto “Mozart e i colori del Novecento” domani all’auditorium del Parco con i Solisti Aquilani

Domani, mercoledì 29 aprile alle 18, presso l’auditorium del Parco all’Aquila, si terrà un concerto unico che vedrà un incontro tra epoche, stili e colori timbrici. L’evento fa parte della rassegna dei Solisti Aquilani Musica per la città, inserito nel programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e sostenuto dal Comune dell’Aquila.

Il concerto, dal titolo evocativo “Mozart e i colori del Novecento”, vedrà protagonisti due interpreti di calibro internazionale: la violista Danusha Waskiewicz e il violino di spalla dell’ensemble, Daniele Orlando, che si esibiranno nel ruolo di solisti.

L’evento promette di offrire al pubblico un viaggio musicale tra le opere di Mozart e i colori e le atmosfere del Novecento, regalando emozioni e suggestioni uniche.

La manifestazione, che fa parte del ricco programma culturale dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica classica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza artistica di alto livello.

Gli organizzatori ringraziano per la pubblicazione e mettono a disposizione alcune foto dell’evento in allegato.