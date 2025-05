L’Aquila, Conclusi i lavori per l’ammodernamento e riqualificazione delle pensiline: più comfort, sicurezza e accessibilità per il trasporto pubblico locale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono stati completati i lavori per la riqualificazione e la realizzazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus del Trasporto Pubblico Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un intervento importante, che ha interessato 11 aree strategiche del territorio comunale, con la sostituzione e l’installazione di nuove pensiline, tutte dotate di panchine per garantire maggiore comfort, sicurezza e accessibilit? all’utenza, anche nelle frazioni.“Investire nel trasporto pubblico significa migliorare concretamente la qualit? della vita dei cittadini – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani –. Le nuove pensiline non sono soltanto elementi di arredo urbano, ma rappresentano un’infrastruttura fondamentale per promuovere una mobilit? sostenibile, capillare e moderna, soprattutto per chi vive nelle zone pi? periferiche”.L’intervento, in continuit? con il progetto Intermodal Link nell’ambito del quale sono state riqualificate le pensiline del centro storico e realizzati gli hub di scambio sulla SS80 e SS17 (ex Amiternum), ? stato finanziato con risorse statali dedicate alle “Piccole Opere” e rientra tra le azioni previste dal Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile (PUMS). Le nuove pensiline contribuiscono a rendere il servizio di trasporto pubblico pi? attrattivo, accessibile e fruibile in tutte le stagioni, rispondendo anche alle esigenze di sicurezza e protezione per le persone con disabilit?, gli anziani e i bambini.“Questo progetto – aggiungono Biondi e Giuliani – si inserisce in una visione pi? ampia che punta a rendere L’Aquila una citt? sempre pi? attenta alla sostenibilit? ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ne ? prova anche il successo del bando comunale per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici, che ha visto una partecipazione altissima da parte dei cittadini e dimostra quanto la comunit? sia pronta a fare scelte responsabili per il futuro del territorio”.Inoltre, l’amministrazione comunale ha investito significativamente nel rinnovo del parco mezzi dell’azienda di trasporto pubblico AMA.Le pensiline sono state riqualificate e installate nelle seguenti localit?:Nei prossimi giorni prender? il via una seconda fase dell’intervento, che interesser? ulteriori aree del territorio comunale, proseguendo cos? il percorso di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico locale –

