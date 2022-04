L’Aquila, Concluso il progetto di restauro della Madonna di Collemaggio, a breve il trasferimento all’interno della basilica

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

A distanza di 13 anni la statua della Madonna di Collemaggio torner ad essere visibile all’interno della basilica monumentale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ha stabilito la giunta comunale, su proposta dell’assessore alle opere pubbliche, Vito Colonna – si legge sul sito web ufficiale.

“Grande emozione per il ritorno della statua della Madonna di Collemaggio” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore, Vito Colonna, che spiegano: “L’opera, che a seguito del sisma del 2009 fu restaurata e conservata presso il Museo Nazionale d’Abruzzo, torner finalmente nell’antica sede che l’ha conservata per secoli – Sar posta su una base tecnologica per fornire alla statua un’efficace protezione da eventuali fenomeni sismici e consentirne la piena valorizzazione all’interno della nicchia nell’altare destro del transetto – Si tratta di un intervento fondamentale per la rinascita culturale della citt e che dimostra l’attenzione rivolta in questi anni dall’amministrazione al recupero del nostro patrimonio storico, artistico ed architettonico”.

“Ringraziamo il Museo Nazionale d’Abruzzo e la Soprintendenza dell’Aquila per aver custodito e curato il restauro del monumento tanto caro agli aquilani” concludono sindaco e assessore –

