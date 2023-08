L’Aquila, Condoglianze del presidente del Consiglio comunale per la consigliera aggiunta Banushaj

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, si ? unito alle condoglianze espresse dal sindaco Pierluigi Biondi al consigliere comunale aggiunto Edlira Banushaj, per la scomparsa del compagno Franco Migliarini – precisa il comunicato. “Quanto accaduto – ha scritto Santangelo in un messaggio alla consigliera Banushaj – addolora profondamente l’intero Consiglio comunale e colpisce in modo particolare me – A nome dell’Assise civica e mio personale, ti partecipo le pi? sentite condoglianze, cui unisco il cordoglio verso i familiari Tuoi e dell’amato Franco” ha concluso il presidente Santangelo – recita il testo pubblicato online.

