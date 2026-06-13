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Politica

L’Aquila: Conferenza stampa del PSI Avanti – Unità Riformista per il buon governo della città

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Il Partito Socialista Italiano Avanti – Unità Riformista ha tenuto una conferenza stampa per presentare le proposte per il buon governo della città, che si terrà lunedì 15 giugno alle ore 11 presso la Sala Preconsiliare di Palazzo Margherita a L’Aquila.

In un contesto politico contrassegnato da estremismi e contrapposizioni ideologiche, il PSI Avanti – Unità Riformista auspica un ritorno alla buona politica, incentrata sugli interessi generali, lo sviluppo della città e del territorio, il decoro urbano e la valorizzazione della bellezza cittadina.

Il partito propone un’impostazione amministrativa che si occupi concretamente dei parcheggi e dei servizi cittadini, favorendo la creazione di centri sociali e culturali piuttosto che centri commerciali e incentivando il miglioramento delle infrastrutture, con particolare attenzione al collegamento ferroviario tra L’Aquila e Roma.

L’obiettivo è quello di ascoltare i cittadini, rispettare gli avversari politici e riconoscere i meriti dell’Amministrazione in carica, pur mantenendo uno spirito collaborativo e aperto alle proposte utili per la città.

A un anno dal rinnovo del Consiglio comunale, il PSI aquilano si pone come voce trasparente e propone idee, progetti e persone per garantire un futuro amministrativo positivo per la città. Il coordinatore provinciale del PSI L’Aquila, Lelio De Santis, invita tutti i riformisti a unirsi per il buon governo della città.

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