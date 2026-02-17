L’Aquila, Conferenza stampa di presentazione del “Gioco dei 99”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Gioved? 19 febbraio, alle ore 10 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? la presentazione del “Gioco dei 99”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Perdonanza a scuola”. Parteciperanno il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, il vicesindaco e coordinatore del Comitato, Raffaele Daniele, e il giornalista e referente del progetto, Alberto Orsini.

