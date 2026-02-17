- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Attualità

L’Aquila, Conferenza stampa di presentazione del “Gioco dei 99”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Gioved? 19 febbraio, alle ore 10 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? la presentazione del “Gioco dei 99”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Perdonanza a scuola”. Parteciperanno il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, il vicesindaco e coordinatore del Comitato, Raffaele Daniele, e il giornalista e referente del progetto, Alberto Orsini.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

