L’Aquila, Conferenza stampa presentazione premio Borsellino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Luned? 13 ottobre, alle ore 10:30 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? la conferenza stampa di presentazione della XXXIII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino e degli appuntamenti ad esso correlati che avranno luogo in citt? nell’ambito della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Interverranno il vicesindaco Raffele Daniele, il prefetto Renato Cortese, il Direttore reparti della Polizia di Stato il procuratore del Tribunale dei minori dell’Aquila, David Mancini, e lo scrittore Leonardo Nodari

