venerdì, Ottobre 10, 2025
L'Aquila, Conferenza stampa presentazione premio Borsellino
Attualità

L’Aquila, Conferenza stampa presentazione premio Borsellino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Luned? 13 ottobre, alle ore 10:30 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, si svolger? la conferenza stampa di presentazione della XXXIII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino e degli appuntamenti ad esso correlati che avranno luogo in citt? nell’ambito della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Interverranno il vicesindaco Raffele Daniele, il prefetto Renato Cortese, il Direttore reparti della Polizia di Stato il procuratore del Tribunale dei minori dell’Aquila, David Mancini, e lo scrittore Leonardo Nodari

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

