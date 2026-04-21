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Eventi e Cultura

L’Aquila: Confronto su corridoi universitari e inclusione sociale giovedì 23 aprile a Palazzo Fibbioni con Stefania Pezzopane e Francesco De Santis.

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Promuovere un modello di accoglienza che vada oltre l’assistenza e si traduca in un’effettiva integrazione attraverso lo studio, la formazione e l’inserimento sociale. Questo è il tema centrale della giornata di riflessione dedicata ai corridoi universitari per rifugiati e ai percorsi di inclusione, in programma giovedì 23 aprile presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila.

L’iniziativa, organizzata dall’Adsu L’Aquila in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, il Conservatorio “A. Casella” e l’Accademia di Belle Arti, si inserisce nel contesto del Coolture Fest 2026, promosso all’interno delle attività per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura.

L’obiettivo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione accademica e sociale come strumento per contrastare marginalità e fragilità. Secondo la presidente dell’Adsu L’Aquila, Marica Schiavone, l’associazione punta a sostenere gli studenti anche nelle situazioni di maggiore fragilità, promuovendo un’accesso regolato e sicuro alla formazione attraverso i corridoi universitari.

La giornata inizierà alle ore 10 con interventi di Salvatore Lanuzza, mediatore culturale e scrittore, Francesca Colella, delegata Univaq Unicore, e Salvatore Santangelo, saggista e storico. Sarà inoltre possibile approfondire l’opera della studentessa dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Deanna Re. A seguire, un momento musicale curato dai violinisti Dario Enna e Tommaso Lunghi del Conservatorio “A. Casella”.

Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda sull’integrazione con la partecipazione di Stefania Pezzopane, consigliera comunale del PD, e Francesco De Santis, assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila, della Lega. A moderare l’incontro sarà il direttore dell’Adsu L’Aquila, Michele Suriani, il quale sottolinea l’importanza di costruire percorsi capaci di rispondere ai bisogni formativi e sociali degli studenti.

I corridoi universitari rappresentano un modo per garantire un accesso strutturato allo studio, accompagnato da un sistema integrato di servizi e relazioni che favoriscono un effettivo processo di integrazione, basato su cultura e partecipazione alla vita accademica.

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