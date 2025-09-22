- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
Attualità

L’Aquila, Consegna della Maglia Tricolore a Valentina Lolli, Campionessa Italiana ASPLI di Mountain Bike

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si ? svolta il 18 settembre 2025, presso la Sala Conferenze “Franco Troiani” del Comando di Polizia Locale di L’Aquila, la cerimonia ufficiale di consegna della maglia tricolore di Campionessa Italiana ASPLI di Mountain Bike all’atleta del Gruppo Sportivo Polizia Locale L’Aquila, Valentina Lolli, appartenente al Comando di Polizia Locale di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La maglia ? stata consegnata dall’Assessore alla Polizia Locale Laura Cucchiarella, alla presenza del Presidente del Gruppo Sportivo, Roberto Visioni, e di numerosi colleghi e colleghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Valentina Lolli ha conquistato il titolo di campionessa assoluta ASPLI nella disciplina della Mountain Bike in due edizioni: nel 2023 a L’Aquila e nel 2025 ad Avezzano, confermandosi atleta di altissimo livello e motivo di orgoglio per l’intero Corpo di Polizia Locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la cerimonia, sono stati sottolineati i valori dello sport come strumento di crescita personale e professionale, nonch? il ruolo fondamentale del Gruppo Sportivo nel promuovere la cultura sportiva all’interno delle forze di Polizia Locale – Il Comando di Polizia Locale di L’Aquila esprime le pi? vive congratulazioni a Valentina Lolli per il prestigioso traguardo raggiunto e rinnova il proprio sostegno agli atleti che, con impegno e dedizione, portano alto il nome della citt?, della Polizia Locale e del Gruppo Sportivo – recita il testo pubblicato online.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

