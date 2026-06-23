L’Aquila: Consegnati i lavori per le chiese di Santa Giusta di Bazzano e Santa Maria del Carmine

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha annunciato la conclusione dei lavori di restauro per la Chiesa di Santa Giusta di Bazzano e di Santa Maria del Carmine a L’Aquila.

Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza, “sono stati consegnati i lavori di restauro per le due chiese storiche, che rappresentano parte integrante del patrimonio culturale della regione”.

I lavori di restauro sono stati supervisionati da esperti nel settore e hanno contribuito a preservare e valorizzare gli importanti elementi architettonici e artistici delle chiese. Grazie a queste operazioni, sarà possibile garantire la fruizione e la conservazione di questi luoghi di culto per le generazioni future.

La Chiesa di Santa Giusta di Bazzano e la Chiesa di Santa Maria del Carmine sono due importanti testimonianze storiche dell’arte e dell’architettura presenti nel territorio aquilano. La Soprintendenza ha sottolineato l’importanza di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale della regione, promuovendo interventi mirati di restauro e conservazione.

L’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dei lavori di restauro e ha sottolineato l’impegno costante dell’ente nel tutelare e promuovere il ricco patrimonio storico-artistico dell’Abruzzo.

La consegna dei lavori per le chiese di Santa Giusta di Bazzano e di Santa Maria del Carmine rappresenta quindi un importante passo avanti nella salvaguardia del patrimonio culturale della regione, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica e artistica del territorio.