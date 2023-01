L’Aquila, Consegnati lavori di recupero del campo sportivo di Preturo

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Al via i lavori di recupero del campo sportivo di Preturo che termineranno, presumibilmente, entro il mese di giugno prossimo – recita il testo pubblicato online. Grazie a uno stanziamento di 604mila euro, per il quale il Comune dell’Aquila ha riunito tre finanziamenti – 500mila euro provenienti dal fondo complementare al Pnrr, 60mila dalla legge regionale 41 e 104mila dal bilancio comunale – si proceder? alla completa sistemazione del campo da gioco in erba sintetica e dell’impianto di irrigazione, oltre a interventi di miglioramento degli spogliatoi.

Stamattina alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il consigliere comunale Livio Vittorini, il dirigente del settore Opere Pubbliche, Mauro Bellucci, il direttore dei lavori, Lorenzo Papponetti, Valerio Circi, titolare dell’impresa aggiudicataria dei lavori Circi costruzioni srl. Hanno partecipato all’inaugurazione dei lavori anche i ragazzi delle squadre locali Pol. D Atletico Amiternum e S.S. Preturo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“L’avvio dei lavori per il recupero del campo sportivo di Preturo testimonia l’attenzione che questa amministrazione ha nei confronti delle frazioni – aggiunge la nota pubblicata. Nell’ambito degli stanziamenti del fondo complementare al Pnrr abbiamo dato grande attenzione all’impiantistica sportiva con investimenti per circa 11 mln di euro che si sommano a quelle previsti dalla Legge regionale n.41 e dal bilancio comunale – si apprende dalla nota stampa. Un intervento importante per le esigenze della comunit? locale e il coinvolgimento dei giovani nelle pratiche sportive – si apprende dalla nota stampa. A questa inaugurazione ne seguiranno altre con interventi diffusi che interessano tutto il territorio: dagli impianti pi? grandi quali lo stadio Fattori, l’Acquasanta, il complesso di Centi Colella, quello di Piazza d’Armi, insieme a realt? sportive diversificate, il Pala Angeli per il basket, la copertura della pista di pattinaggio di Verdeacqua, la realizzazione di una cittadella dello sport a Roio – Garantire al maggior numero di utenti di fare sport ? il modo migliore per far crescere ragazzi e ragazze consapevoli e di valore” hanno dichiarato il sindaco Biondi e l’assessore allo sport, Vito Colonna – viene evidenziato sul sito web.

