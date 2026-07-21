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Politica

L’Aquila, Consigliere regionale Campitelli smentisce: “Nessuna vendita di Tratturi in corso”

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha smentito categoricamente le voci riguardanti la presunta vendita dei Tratturi, bollando tali affermazioni come “prive di fondamento”. Secondo Campitelli, le notizie diffuse sono del tutto infondate e non trovano riscontro negli atti ufficiali approvati dalla Giunta regionale.

Il consigliere ha chiarito che non è stata avviata alcuna procedura di vendita, svalutazione o privatizzazione del patrimonio tratturale. Campitelli ha sottolineato che il Piano in questione riguarda esclusivamente la pianificazione territoriale e urbanistica, e che sarà attuato nel rispetto della normativa vigente. Ha escluso qualsiasi disposizione che consenta la vendita del demanio tratturale, evidenziando che il focus rimane la tutela e la valorizzazione di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di grande valore.

Il consigliere ha quindi respinto l’allarmismo diffuso da alcune associazioni, sottolineando che queste informazioni sono inesatte e ingiustificate. Ha confermato l’impegno a proteggere i Tratturi, ritenuti un bene prezioso per la regione.

L’Ufficio stampa ha specificato che le dichiarazioni di Nicola Campitelli sono state rilasciate in risposta alle voci circolate riguardo alla possibile alienazione dei Tratturi. La posizione ufficiale è chiara: la Regione non ha intenzione di vendere o privatizzare questo patrimonio, ma piuttosto di preservarlo e valorizzarlo.

La vicenda rimane quindi chiusa, con la conferma che non sono previste vendite dei Tratturi e che la pianificazione territoriale sarà attuata nel rispetto delle leggi vigenti.

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