L’Aquila: Consigliere regionale denuncia criticità nell’ex SAMA, servono 1,1 milioni per la messa in sicurezza

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato la questione delle aree ex SAMA, in particolare riguardo alla situazione dell’imbocco Pilone. Secondo Di Marco, la situazione è oltre il limite della tollerabilità, con contenziosi, stop e ritardi che si trascinano dal 2010, lasciando incompiuta la messa in sicurezza di un sito sensibile.

Il Commissario ad acta ha comunicato che il primo appalto si è interrotto a seguito di un’interdittiva antimafia, rendendo impossibile procedere per stralci. Di conseguenza, è necessaria una progettazione unitaria e un finanziamento complessivo di circa 1,1 milioni di euro per affidare i lavori in modo definitivo e risolutivo. Di Marco sottolinea che senza risorse adeguate, non si potrà andare avanti.

Il consigliere regionale ha sollecitato il Commissario, i dirigenti e gli uffici regionali competenti affinché si dia una risposta immediata alla situazione. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire sicurezza, ambiente e sviluppo del territorio, oltre a preservare la credibilità delle istituzioni.

Di Marco ringrazia il Commissario Caterina Di Paolo, il responsabile regionale Dario Ciamponi, il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e l’avvocato Matteo Di Tonno per il contributo e la disponibilità a definire la vicenda. Tuttavia, sottolinea che ora è necessario uno scatto deciso e una volontà politica per chiudere la questione.

La situazione dell’imbocco Pilone è critica e richiede un intervento urgente per evitare il fallimento. Di Marco conclude ribadendo l’importanza di garantire sicurezza e risposte certe ai cittadini, dando attuazione al principio che chi inquina paga e le istituzioni devono agire con serietà e rispetto verso il territorio.