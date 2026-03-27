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Politica

L’Aquila: Consigliere regionale denuncia criticità nell’ex SAMA, servono 1,1 milioni per la messa in sicurezza

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato la questione delle aree ex SAMA, in particolare riguardo alla situazione dell’imbocco Pilone. Secondo Di Marco, la situazione è oltre il limite della tollerabilità, con contenziosi, stop e ritardi che si trascinano dal 2010, lasciando incompiuta la messa in sicurezza di un sito sensibile.

Il Commissario ad acta ha comunicato che il primo appalto si è interrotto a seguito di un’interdittiva antimafia, rendendo impossibile procedere per stralci. Di conseguenza, è necessaria una progettazione unitaria e un finanziamento complessivo di circa 1,1 milioni di euro per affidare i lavori in modo definitivo e risolutivo. Di Marco sottolinea che senza risorse adeguate, non si potrà andare avanti.

Il consigliere regionale ha sollecitato il Commissario, i dirigenti e gli uffici regionali competenti affinché si dia una risposta immediata alla situazione. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire sicurezza, ambiente e sviluppo del territorio, oltre a preservare la credibilità delle istituzioni.

Di Marco ringrazia il Commissario Caterina Di Paolo, il responsabile regionale Dario Ciamponi, il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e l’avvocato Matteo Di Tonno per il contributo e la disponibilità a definire la vicenda. Tuttavia, sottolinea che ora è necessario uno scatto deciso e una volontà politica per chiudere la questione.

La situazione dell’imbocco Pilone è critica e richiede un intervento urgente per evitare il fallimento. Di Marco conclude ribadendo l’importanza di garantire sicurezza e risposte certe ai cittadini, dando attuazione al principio che chi inquina paga e le istituzioni devono agire con serietà e rispetto verso il territorio.

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